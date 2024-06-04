Düşen uçağın enkazı kaldırıldı - Son Dakika
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Düşen uçağın enkazı kaldırıldı

Kayseri'de düşen Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait eğitim uçağının enkazı, Ankara'dan gelen kaza kırım ekibi tarafından yapılan incelemenin ardından kaldırıldı. Uçağın enkazı vinçle bulunduğu yerden kaldırılarak, inceleme yapılmak üzere götürüldü.

04.06.2024 18:49
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Düşen uçağın enkazı kaldırıldı

KAYSERİ - Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalktıktan sonra düşen Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi eğitim uçağının enkazı, Ankara'dan gelen kaza kırım ekibi tarafından yapılan incelemenin ardından kaldırıldı.

Kayseri'de saat 10.00 sıralarında, Kayseri 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından eğitim için kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait SF-260D tipi bir eğitim uçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle Kocasinan ilçesi Hasanarpa Mahallesi yakınlarında düştü. Eğitim uçağında görevli iki pilot şehit olurken bölgeye çok sayıda jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Uçağın enkazına ulaşan ekipler, uçakta çıkan yangını söndürürken şehit iki pilotun cenazesi ise Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ankara'dan gelen kaza kırım ekibi de düşen uçağın enkazında inceleme yaptı. Ekiplerin incelemelerinin tamamlanmasının ardından uçağın enkazı vinçle bulunduğu yerden kaldırılarak, inceleme yapılmak üzere götürüldü.

Kaynak: İHA

İnceleme, Kayseri, Ankara, Havacılık, Kaza, 3.Sayfa, Son Dakika

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