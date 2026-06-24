Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde dut toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybedip düşen Dursun Ş., yaralandı.
Olay, Alaplı Karaağaç bayırı Yazıcıoğlu binanın arka bahçesinde meydana geldi. Dursun Ş., evin bahçesindeki ağaca çıkıp dut toplamaya başladı. Dursun Ş. bir süre sonra dengesini kaybedip zemine düştü. Yaralanan Dursun Ş. yakınlarının çağırdığı ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Dursun Ş.'nin düşme esnasında kafasının zemine çapması sonucu kırıklar oluştuğu öğrenildi. - ZONGULDAK
Son Dakika › 3. Sayfa › Dut Toplarken Düşen Adam Yaralandı - Son Dakika
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