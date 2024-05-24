Duvarı delip kuyumcudan 3 milyona yakın altın ve ziynet eşyası çaldılar - Son Dakika
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Duvarı delip kuyumcudan 3 milyona yakın altın ve ziynet eşyası çaldılar

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Van'ın Çatak ilçesinde bulunan bir kuyumcu dükkânına arka duvarı delerek giren hırsızlar, 3 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalarak kaçtılar. Olayın fark edilmesi üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.

24.05.2024 18:35
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Duvarı delip kuyumcudan 3 milyona yakın altın ve ziynet eşyası çaldılar

VAN - Van'ın Çatak ilçesinde arka duvarı delinerek girilen kuyumcu dükkanından 3 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalındı.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Adnan Menderes Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Çarşı merkezinde olan ve arka tarafından Çatak Çayı akan Muhsin Eraslan'a ait kuyumcu dükkana gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler girdi. Kuyumcu dükkanının arka duvarını delerek içeri giren kişi veya kişiler, kamera ve alarm sistemini devre dışı bırakarak yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası çalarak kaçtılar.

Olayın fark edilmesi üzerine polis ekipleri dükkanda incelemelerde bulunurken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Çatak, Van, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Duvarı delip kuyumcudan 3 milyona yakın altın ve ziynet eşyası çaldılar - Son Dakika

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