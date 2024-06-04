Duvarı delip markete girdi yakalanınca, 'Ben değilim' dedi - Son Dakika
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Duvarı delip markete girdi yakalanınca, 'Ben değilim' dedi

Adana'da bir markete duvarını delerek giren hırsız, 60 bin TL değerinde ürün ve para çaldıktan sonra yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli tutuklandı. Hırsız, polise verdiği ifadede suçlamaları reddetti.

04.06.2024 11:17
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Duvarı delip markete girdi yakalanınca, "Ben değilim" dedi

-Hırsızlığa girdiği markette yorulunca bir şeyler içti bu anlar güvenlik kamerasına yansıdı

ADANA - Adana'da duvarını delip girdiği marketten 60 bin TL değerinde ürün ve para çalan hırsız polisten kaçamadı. Hırsızlık anı anbean kameralara yansırken şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 25 Mayıs günü Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde bir markette meydana geldi. Mustafa G. (56), Zekiye Ergin (25)'e ait markete girerek hırsızlık yapmaya karar verdi. Şüpheli işyerinin duvarını balyoz ile delerek içeri girdi.

Şüpheli marketten 200 paket sigara, gıda ürünleri ve bir miktar nakit para aldı. Aynı zamanda hırsızlık yaparken rahat davranan hırsız dolaptan meyve suyu da alıp içti. Hırsız daha sonra deldiği duvardan geri çıkıp gitti. Marketin içerisindeki hırsızlık anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı. İşyeri sahibinin ihbarı üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin izini sürdü. Kimliği tespit edilen şüpheli Gülbahçesi Mahallesi'nde ikametinde yakalandı.

Yakalanan şüpheli işyerine 60 bin TL zarara uğratırken ifadesinde, "Ben değilim, hırsızlık yapmadım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Duvarı delip markete girdi yakalanınca, 'Ben değilim' dedi - Son Dakika

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