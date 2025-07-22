Duyarlı Vatandaşın İki Kumruyu Kurtarma Çabası

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evin balkonuna sıkışan kumru, duyarlı bir vatandaşın dikkati sayesinde kurtarıldı. Kumrunun kurtarılması için yoğun çaba sarf eden itfaiye ekipleri ise yarım saatlik uğraşın ardından kumruyu sıkıştığı yerden kurtardı.

Olay, Efeler ilçesi Girne Mahallesi Ormancı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinin balkonunda kahvaltı yapan Yurdakul Aydın karşı apartmanın balkonuna 2 kumrunun geldiğini fark etti. Bir süre onları izleyen Aydın, kuşlardan birinin Fransız tipi balkona düştüğünü ve havalanamadığını gördü. Ev sahiplerine ulaşamayan duyarlı vatandaş, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla balkona çıktı. Yaklaşık yarım saatlik uğraşın ardından kumru kurtarılarak aşağıya indirildi. Sıcakta uzun süre susuz kalan kumruya su içiren ekipler, kumrunun kendine gelmesini bekledi. Bir süre sonra kendine gelen kumru, uçarak bir başka evin penceresine kondu. Kumru sağlıklı bir şekilde yeniden uçmaya başlarken, duyarlı vatandaş Yurdakul Aydın ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

"İçim rahat etmedi"

Kumrunun sıcak dolayısıyla susuz ve halsiz kaldığını ifade eden Yurdakul Aydın, kumrunun kurtarılması için itfaiyeyi aradığını söyleyerek, "Ben o an balkonda kahvaltı yapıyordum. İki tane kuş geldi balkona. Diğeri uçup gitmiş, diğeri de balkonun arasına düşmüş. Oradan çıkamadı. Hayvana yazık, kurtarayım dedim ve evin sahibi de evde yoktu. O yüzden itfaiyeyi aradım. Kimi arayacağımı bilemedim. Ekiplere teşekkür ederim" şeklinde konuştu. - AYDIN