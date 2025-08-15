Van'ın İpekyolu ilçesinde aracını bilinçsiz bir şekilde yola park eden sürücü trafiği kilitlerken, vatandaşlar ise otomobili kendi imkanlarıyla kaldırarak trafiği sağladı.
Van'da duyarsız bir sürücünün otomobilini hatalı şekilde park etmesi nedeniyle belediye otobüsü seferini yapamadı. Otobüs şoförünün korna çalması ve anons yapmasına rağmen araç sahibi bulunmadı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar, uzun süre bekleyen belediye otobüsünün geçişine izin vermek için otomobili el birliğiyle yoldan çekti. - VAN
Duyarsız Sürücü Trafiği Kilitleyince Vatandaşlar Devreye Girdi
