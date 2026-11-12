Düzce Akçakoca'da D655'te ticari taksi tıra arkadan çarptı, 1'i ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Düzce Akçakoca'da D655'te ticari taksi tıra arkadan çarptı, 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce Akçakoca\'da D655\'te ticari taksi tıra arkadan çarptı, 1\'i ağır 4 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Düzce Akçakoca'da D655 karayolu Kabalak rampasında gece 03.30 sıralarında ticari taksi tıra arkadan çarptı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı; yaralılar Düzce Üniversitesi Hastanesi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Akçakoca D655 karayolunda sabaha karşı tır ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce Akçakoca karayolu Kabalak rampası mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, gece 03.30 sıralarında Akçakoca'dan Düzce istikametine giden 81 ACU 129 plakalı tıra 81 T 1050 plakalı ticari taksi arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan E.K.(22), H.T.(26), H.Y.A. ve G.S.(25) yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil çağrı merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Vatandaşlarında yardımı ile araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında Düzce Üniversitesi Hastanesi ve Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada G.S.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkDüzce ÜniversitesiOtomobil3. SayfaAkçakocaGüncelDüzceSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da denizden servet çıktı Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu İstanbul'da denizden servet çıktı! Kıyıya vurdu, herkes sahile koştu
Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Fenerbahçe’nin Güney Koreli eski futbolcusu Jin-ho Jo, Batman’da nişanlandı Fenerbahçe'nin Güney Koreli eski futbolcusu Jin-ho Jo, Batman'da nişanlandı
Meçhul Asker Anıtı’nda nöbetçi asker, Hegseth’in heyetini kahkaha yüzünden uyardı Meçhul Asker Anıtı'nda nöbetçi asker, Hegseth'in heyetini kahkaha yüzünden uyardı
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
12:45
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı Türkiye’ye getiriliyor
Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal, Yunanistan’da yakalandı! Türkiye’ye getiriliyor
12:17
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
12:07
Acun Ilıcalı’dan dev imza Avrupa kupaları yeniden Exxen’de
Acun Ilıcalı'dan dev imza! Avrupa kupaları yeniden Exxen'de
11:49
Bakan Tekin’den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
Bakan Tekin'den elini sıkmayan DEM Partili vekile: Ben nasıl yaşayacağım acaba
11:41
Volkswagen 100 bin, Bosch 13 bini aşkın çalışanı çıkaracak: Avrupa’da istihdam daralıyor
Volkswagen 100 bin, Bosch 13 bini aşkın çalışanı çıkaracak: Avrupa'da istihdam daralıyor
11:40
Aradaki fark açılıyor İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu
Aradaki fark açılıyor! İşte 28 ilde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi anketinin sonucu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 13:05:35. #7.12#
SON DAKİKA: Düzce Akçakoca'da D655'te ticari taksi tıra arkadan çarptı, 1'i ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android