Düzce Akçakoca\'da patpat devrilmesi sonucu sürücü Cavit Teke olay yerinde hayatını kaybetti

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen patpat kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Akçakoca ilçesi Karatavuk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Karatavuk köyünde ikamet eden Cavit Teke'nin kullandığı ve patpat adı verilen tarım aracı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi. Patpatın altında kalan Cavit Teke olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla patpat aracının altından çıkarılarak Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.