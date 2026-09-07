Düzce Akçakoca'da tır-patpat kazasında ölen 4 kişinin kimliği belli oldu
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tırın çarptığı patpatta 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Ölenlerin Hasan Cumhur, Perçin Dayan, Lütfü Demir ve Masum Demir olduğu açıklandı; yaralıların tedavisi Düzce'deki hastanelerde sürüyor.
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tır ile patpatın karıştığı kazada hayatını kaybeden 4 kişinin isimleri belli oldu.
Akçakoca ilçesi Akkaya mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, tırın "patpat" olarak tabir edilen tarım aracına çarpması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu. Patpat sürücüsü Hasan Cumhur, Perçin Dayan, Lütfü Demir, Masum Demir hayatını kaybederken, 9 kişi de yaralandı. Yaralıların tedavisi Düzce'deki hastanelerde devam ediyor.
Kaynak: İHA
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