Düzce Akçakoca Limanı'nda yağışta su alan fiber tekne vinçle sudan çıkarıldı - Son Dakika
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Düzce Akçakoca Limanı'nda yağışta su alan fiber tekne vinçle sudan çıkarıldı

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Düzce Akçakoca Limanı\'nda yağışta su alan fiber tekne vinçle sudan çıkarıldı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava şartları ve şiddetli yağış nedeniyle limanda demirli fiber tekne su alarak battı. Saatler süren çalışmaların ardından vinç yardımıyla sudan çıkarılan tekne, limandaki tekneler için oluşan tehlikeyi gözler önüne serdi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan olumsuz hava şartları ve şiddetli yağış nedeniyle limanda bulunan fiber tekne su alarak battı. Batan tekne, vinç yardımıyla saatler süren çalışmaların ardından sudan çıkarıldı.

Akçakoca'da etkisini gösteren şiddetli yağış ve olumsuz hava şartları, limanda bulunan tekneleri de olumsuz etkiledi. Akçakoca Limanı'nda demirli bulunan fiber bir tekne, aşırı yağış nedeniyle su alarak battı. Olayın ardından teknenin sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı. Bölgeye çağrılan vinç yardımıyla batan tekneyi kurtarmak için yoğun çaba harcandı. Saatler süren çalışmaların ardından fiber tekne sudan çıkarıldı. Yaşanan olay, bölgede etkili olan olumsuz hava limandaki tekneler açısından oluşturduğu tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düzce Akçakoca Limanı'nda yağışta su alan fiber tekne vinçle sudan çıkarıldı - Son Dakika
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