Düzce Belediye Başkanı\'ndan Yangın Güvenliği Uyarısı

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, İtfaiye teşkilatı tarafından yürütülen yangın denetim seferberliği kapsamında sosyal medyadan önemli bir çağrı yaptı. Özlü, denetimlerde yangın yönetmeliğine uygun olmadığı tespit edilen yapılardan bahsederek gerekli düzenlemeleri yapmadıkları takdirde yasanın öngördüğü yaptırımlarla karşılaşacağını belirtti.

Geçtiğimiz Şubat ayında Bolu ilinde Kartalkaya Otel'de yaşanan yangın faciasında bilirkişi raporunun ortaya çıkması ve 78 canın, otelin yangın yönetmeliğine uygun olmaması sonucu hayatlarını kaybetmesi sonrası Düzce'de denetim seferberliği başlamıştı. İtfaiye Müdürlüğü'nün öncülüğünde özellikle toplu yaşam alanlarına yönelik sıklaştırılan denetimlerde Düzce'de bazı işletmelerde yangın yönetmeliğine aykırı durumların tespit edilmesi sonucu Faruk Özlü sosyal medyadan çağrıda bulunarak Düzcelileri uyardı.

Özlü, yasa ve yönetmeliklerin uygulanması konusunda belediye olarak büyük çaba harcadıklarına atıfta bulundu. Ayrıca okul, hastane, yurt, otel gibi toplu yaşam alanlarında, ilgili yangın yönetmeliğinde belirtilen tedbirlere harfiyen uyulması gerektiğine dikkat çekerek şu paylaşımı yaptı: "Komşumuz Bolu'da 78 can kaybına sebep olan Kartalkaya Otel faciası hepimizi derinden üzmüştür. Benzer bir olayın Düzce'mizde yaşanmaması için özellikle AVM, yurt, okul, hastane ve otel gibi toplu yaşam alanlarının en ACİL olarak yangın yönetmeliğine uygun hale getirilmesi için büyük çaba sarf ediyoruz. Bu konuda bina sahipleri ve sorumlularının yangın yönetmeliklerine harfiyen uymalarını rica ediyorum. Uygun olmayan yapılara (kapatma dahil) yasaların öngördüğü yaptırımların hiç esnemeden uygulanacağını hatırlatmak isterim."

Can ve mal güvenliğinin sağlanması bakımından büyük önem taşıyan yangın güvenliği konusunda farkındalığın artırılması amacıyla çalışmalar yürüten Düzce Belediyesi İtfaiyesi de süregelen denetimlerde işletme sahip ve sorumlularına uyarılarda bulunmaya devam edecek. - DÜZCE