Düzce Belediyesi Fındık Alım-Satımı Yapan İşletmeleri Denetliyor

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Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentte fındık hasadının başlaması ile birlikte fındık alım-satımı yapan ticarethanelerde denetimlerini sıklaştırdı. Yıl boyunca düzenli olarak yürütülen denetimlerde işletmelerin belge ve kantar kontrolleri yapıldı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri şehirde faaliyet gösteren işletmelerde denetimlerini sürdürüyor. Fındık sezonunun başlaması ile fındık alım-satımı yapan işletmeleri gezen ekipler, burada fındık üreticilerinin haklarını korumak ve mağdur olmalarını engellemek amacıyla terazi, kantar, ölçü aletleri ve belgeleri inceledi. Denetimlerde kural dışı ekipman bulunduran işletmelerde ilgili kanun hükümleri uyarınca yaptırım düzenlenerek durum, Ticaret İl Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne bildirildi.

Zabıta ekipleri denetimlerin detayları hakkında bilgiler vererek şunları aktardı: "Düzce genelinde fındık alım-satımı yapan ticarethanelerin terazi, kantar ve ölçü aletlerinin kalibrasyonları, sertifikaları, mühürleri damgaları, ölçü ayar memurları ve Zabıta Müdürlüğümüz tarafından kontrol edilmekte olup, 3516 sayılı kanun çerçevesinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılmaktadır. Fındık üreticisi çiftçi vatandaşlarımızın haklarını korumak amacıyla yürüttüğümüz denetimler il müdürlüklerimiz ile koordineli şekilde uygulanmaktadır."

Kural dışı aletlere el konuldu

Kanun hükmüne uymayan, kural dışı tartı aletlerine el konulduğunu aktaran ekipler, denetimlerin yıl boyunca süreceğini aktararak açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Uygun olmayan tartı aletlerine el konulmakta olup Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne teslim edilmektedir. Bu çalışmalarımız yıl boyunca il genelinde ilçe ve belde belediyeleri dahil devam etmektedir." - DÜZCE