Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2024 Faaliyet Raporunu Yayımladı - Son Dakika
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Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2024 Faaliyet Raporunu Yayımladı

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2024 Faaliyet Raporunu Yayımladı

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2024 yılında gerçekleştirdiği çalışmalara yönelik faaliyet raporu yayımladı. Rapora göre, ilk 6 aylık dönemde toplam olaya müdahale edilirken, vatandaşa afet konusunda bilinçlendirme eğitimleri verildi.

19.07.2024 13:55  Güncelleme: 13:57
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Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2024 yılında gerçekleştirdiği çalışmalara yönelik faaliyet raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre, 2024'ün ilk 6 aylık döneminde toplam olaya müdahale etmesinin yanı sıra vatandaşa, düzenlediği eğitimlerle afet konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağladı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 2024 yılının ilk 6 aylık faaliyet raporunu paylaştı. 84 personel, 17 araçla mücadelesinin yanı sıra Konuralp ve Bahçeşehir bölgelerinde bulunan müfrezeler ile Düzce başta olmak üzere hem bölge ve hem de Türkiye genelinde yaşanan olaylara müdahale ederek yine takdirleri topladı. Müdürlük, 2024 yılı faaliyet raporuna da yansıyan rakamlar neticesinde ilk 6 aylık süreçte toplamda 857 olaya müdahale ederken, bunlardan 397'si yangın 342'si kentsel insan ve hayvan kurtarma çalışmasını başarılı şekilde yönetti.

Tatbikatlarla farkındalığın arttırılması sağlandı

Müdürlük ekipleri, okullarda, fabrikalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında İtfaiyecilik, Yangından Kurtarma ve Temel Yangın Bilgisi gibi konularda 807 vatandaşa afet bilinçlendirme eğitimleri gerçekleştirdi. Aynı zamanda 11 tatbikatın gerçekleştirilmesini sağlayarak farkındalığın arttırılmasına katkı verdi. Ruhsat denetimlerini aksatmadan yerine getirmeye devam eden müdürlük, bu süreçte 619 denetim gerçekleştirirken, söz konusu dönemde ayrıca 63 trafik kazası, 13 su tahliye işlemi ve 6 adette baca temizliği gerçekleştirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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