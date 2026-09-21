Düzce D-100'de kamyonun kupa bölümünde yangın çıktı, vatandaşlar tüplerle söndürdü - Son Dakika
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Düzce D-100'de kamyonun kupa bölümünde yangın çıktı, vatandaşlar tüplerle söndürdü

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Düzce D-100\'de kamyonun kupa bölümünde yangın çıktı, vatandaşlar tüplerle söndürdü
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Düzce D-100'de seyir halindeki kamyonun kupa bölümünde çıkan yangın, çevredeki vatandaşların tüplerle müdahalesiyle söndürüldü. Yangın kamyonun motor kısmında ciddi hasara yol açarken, D-100'ün Sakarya istikametinde ulaşım kısa süreli tek şeritten sağlandı.

Düzce D-100 kara yolunda seyir halindeki kamyonun kupa bölümünde çıkan yangın, çevredeki vatandaşların yangın söndürme tüpleriyle müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Y.K. idaresindeki 34 FTN 250 plakalı Mitsubishi marka kamyon, Bolu'dan Sakarya istikametine seyir halindeyken D-100 kara yolu Hal Kavşağı mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Kamyonun kupa bölümünden yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar, yangın söndürme tüpleriyle araca müdahale etti. Vatandaşların müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, kamyonun motor kısmında ciddi hasar meydana geldi.

Sanayiye götürüldüğü öğrenilen kamyonun motor kısmının yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Yangın nedeniyle D-100 kara yolunun Sakarya istikametinde ulaşım kısa süreliğine tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Olayın ardından trafik akışı normale dönerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaOtomobilSakaryaGüncelDüzceOlaySon Dakika

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