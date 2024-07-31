Düzce'de 1,5 Metre Yükseklikten Düşen Bebek Ağır Yaralandı

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Düzce'nin Nusrettin Mahallesinde 1,5 metre yükseklikten düşen 18 aylık bebek ağır yaralandı.

Olay Nusrettin Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Burak Sokak üzerinde bulunan apartmanda 1,5 metre yükseklikten düşen Irak uyruklu 18 aylık M.A.O. ağır yaralandı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan bebeğin beyin kanaması geçirdiği ve hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE