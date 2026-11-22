Düzce'de kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 10 operasyonda 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda 2 milyon 115 bin makaron, kaçak sigara, elektronik sigara ve çok sayıda tütün ürünü ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bir haftalık süreçte düzenlenen 10 operasyonda 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Operasyonlarda yapılan aramalarda 2 milyon 115 bin adet makaron, 2 bin 278 paket elektronik sigara tütünü ve kartuşu, bin 560 paket kaçak sigara, 340 paket nikotin poşeti ve 200 adet elektronik sigara ele geçirildi. Ekipler ayrıca 80 paket kaçak tütün ile 47 paket kaçak nargile tütününe el koydu.