Düzce'de 10 Süt ve Süt Ürünleri İşletmesi Denetlendi - Son Dakika
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Düzce'de 10 Süt ve Süt Ürünleri İşletmesi Denetlendi

Düzce\'de 10 Süt ve Süt Ürünleri İşletmesi Denetlendi

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilde bulunan 10 adet süt ve süt ürünleri işletmelerini denetledi. Denetim sonucunda uygun olmayan işletmelere yasal işlem yapıldı.

24.08.2024 10:05
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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilde bulunan 10 adet süt ve süt ürünleri işletmelerini denetledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının ülke genelinde 12-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında süt ve süt ürünleri üreten işletmelerde eş zamanlı olarak resmi kontrol programı sürdürülmekte olup bu kapsamında Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlisi personelince söz konusu işletmelerde denetim yapıldı. 10 adet süt ve süt ürünü üreten işletmede gerçekleştirilen denetim sonucunda durumu uygun olmayan işletmelere gerekli yasal işlem tesis edilmiş olup ayrıca düzeltici faaliyette bulunması istenen işletmelerde takibe alındı.

Tüketicilerin sağlığı ve menfaatlerinin en üst düzeyde korunması ile firmalar arasında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla güvenilir olmayan gıdayı arz edenlere göz açtırılmayarak gerekli yaptırımlar uygulanmakta.

Halkın gıda ile ilgili karşılaştıkları olumsuz durumları Alo 174 veya 0501 174 0 174 WhatsApp Gıda İhbar Hatları üzerinden şikayetlerini bildirmeleri istendi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de 10 Süt ve Süt Ürünleri İşletmesi Denetlendi - Son Dakika

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