Düzce'de 18 Bin Sorgulama, 165 Gözaltı - Son Dakika
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Düzce'de 18 Bin Sorgulama, 165 Gözaltı

Düzce\'de 18 Bin Sorgulama, 165 Gözaltı

Düzce'de yapılan denetimlerde 18 bin şahıs sorgulandı, 165 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.

12.11.2024 12:54
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Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 18 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 165 şahıs gözaltına alınırken 1 kişi tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 4- 10 Kasım tarihleri arasında yapılan uygulamada 18 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 165 kişi gözlem altına alınırken 1 kişi adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde 2 adet kurusıkı, 2 adet tabanca, 1 kesici-delici alet, 2 av tüfeği ve 50 mermi ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de 18 Bin Sorgulama, 165 Gözaltı - Son Dakika

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