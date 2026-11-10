Düzce\'de 2-8 Kasım denetimlerinde 68 araç trafikten men edildi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de trafik denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri kural tanımayan sürücülere geçit vermiyor. Denetimlerde 14 bin 279 araç kontrol edilirken 68 araç trafikten men edildi.

Düzce'de Jandarma ve Polis trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 2-8 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 16 bin araç, motosiklet, okul servisi kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde kurallara uymayan bin 231 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 68 araçta trafikten men edildi.

Yapılan denetimlerde ekipler ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere yönelik denetimler yaparken denetimlerin artacağı bildirdi.