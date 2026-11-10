Düzce'de 2-8 Kasım operasyonlarında 41 olaya müdahale edildi, 3 satıcı tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de 2-8 Kasım operasyonlarında 41 olaya müdahale edildi, 3 satıcı tutuklandı

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Düzce'de 2-8 Kasım 2026'da polis ve jandarmanın narkotik operasyonlarında 41 olaya müdahale edildi, 3 uyuşturucu satıcısı tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 43 kişi hakkında adli işlem yapılırken 20 litre kaçak alkol de ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ve jandarma narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 3 uyuşturucu satıcısı tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 43 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 2-8 Kasım 2026 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 41 olaya müdahale edilirken 3 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 43 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; 108 gram esrar, 52,99 gram bonzai, 40 gram kokain, 2 bin 50 adet sentetik ecza, 31,81 gram metamfetamin, 46 gram bonzai hammaddesi, 13 gram afyon sakızı, 4 adet ekstasy, 5 adet payp, 1 adet terazi, 4 gram skunk, 40 gram amfetamin, 14 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Kaçak alkol ve telefon ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından hafta boyunca 5 olaya müdahale edilirken 6 kişi hakkında işlem yapıldı. Çalışmalarda 20 litre kaçak alkol, 2 kaçak alkollü içki ve 1 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Kaynak: İHA
Narkotik3. SayfaGüncelPolisDüzceSon Dakika

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