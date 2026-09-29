Düzce\'de 21-27 Eylül denetimlerinde 201 araç men edildi, 1.230 sürücüye ceza uygulandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yapılan denetimlerde 14 bin 132 araç, bin 211 motosiklet ve 353 servis aracı denetlendi, 201 araç trafikten men edildi.

Kentte jandarma ve polis ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanmasına yönelik 21-27 Eylül tarihlerinde icra edilen denetimlerde 14 bin 132 araç, bin 211 motosiklet, 353 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen bin 230 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 201 araç da trafikten men edildi.

Yetkililer sürücülere yönelik denetimlerin artırılarak devam edeceğini açıkladı.