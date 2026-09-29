Düzce'de 21-27 Eylül denetimlerinde 201 araç men edildi, 1.230 sürücüye ceza uygulandı - Son Dakika
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Düzce'de 21-27 Eylül denetimlerinde 201 araç men edildi, 1.230 sürücüye ceza uygulandı

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Düzce\'de 21-27 Eylül denetimlerinde 201 araç men edildi, 1.230 sürücüye ceza uygulandı
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Düzce'de jandarma ve polisin 21-27 Eylül'de yaptığı denetimlerde 14 bin 132 araç, bin 211 motosiklet ve 353 okul servisi kontrol edildi. Kusurlu görülen bin 230 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanırken 201 araç trafikten men edildi, denetimlerin artırılacağı belirtildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yapılan denetimlerde 14 bin 132 araç, bin 211 motosiklet ve 353 servis aracı denetlendi, 201 araç trafikten men edildi.

Kentte jandarma ve polis ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanmasına yönelik 21-27 Eylül tarihlerinde icra edilen denetimlerde 14 bin 132 araç, bin 211 motosiklet, 353 okul servisi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen bin 230 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 201 araç da trafikten men edildi.

Yetkililer sürücülere yönelik denetimlerin artırılarak devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: İHA
MotosikletJandarmaOtomobil3. SayfaGüvenlikGüncelDüzceSon Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de 21-27 Eylül denetimlerinde 201 araç men edildi, 1.230 sürücüye ceza uygulandı - Son Dakika
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