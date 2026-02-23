Düzce\'de 24.500 Sorgulandı, 21 Tutuklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 24 bin 500 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 21 şahıs tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için denetimlerine aralıksız devam ediyor. Polis ve Jandarma ekiplerince 16-22 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılan uygulamada 24 bin 500 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 110 kişi gözaltına altına alınırken 21'i adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde de 8 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 9 kartuş, 3 kuru sıkı tabanca ve 160 mermi ele geçirildi. - DÜZCE