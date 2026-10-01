Düzce\'de 27 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle gittiği hastaneden taburcu edildi

Düzce'de bir fabrikanın gece vardiyasında çalışan 27 kişi, yemek yedikten sonra rahatsızlanınca gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Beyköy beldesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Sarsılmaz Silah Fabrikasında çalışan 27 işçi, iddiaya göre yemek yedikten sonra rahatsızlandı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesine giden çalışanlar, yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, ilgili kuruluşların yemek ve sudan örnek aldığı öğrenildi.

Çalışanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.