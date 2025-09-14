Düzce'de 3,8 Milyon Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
Düzce'de 3,8 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Düzce'de 3,8 Milyon Makaron Ele Geçirildi
14.09.2025 10:39
Düzce'de yapılan denetimlerde 3,8 milyon makaron ele geçirildi, 6 kişi hakkında işlem yapıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda 3 milyon 800 bin adet makaron ele geçirildi.

Düzce'de güvenlik güçleri tarafından kaçakçılığın önlenmesi ve suçluların yakalanması için çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 6 olaya müdahale edilirken, 6 kişi hakkında işlem yapıldı, 1 şahıs tutuklandı. Yapılan operasyonlarda ise 3 milyon 800 bin adet makaron ele geçirildiği bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

3.Sayfa Düzce'de 3,8 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Düzce'de 3,8 Milyon Makaron Ele Geçirildi
