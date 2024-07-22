Düzce'de 32 olayda uyuşturucu ele geçirildi, 34 kişi hakkında adli işlem yapıldı - Son Dakika
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Düzce'de 32 olayda uyuşturucu ele geçirildi, 34 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Düzce\'de 32 olayda uyuşturucu ele geçirildi, 34 kişi hakkında adli işlem yapıldı

Düzce'de Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 32 olaya müdahale edilirken, 218 gram metamfetamin, 63 gram bonzai, 186 gram esrar, 6 adet sentetik ecza, 42 kök kenevir, 5 gram kokain ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu bulunduran ve kullanan 34 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

22.07.2024 15:59
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de Polis ve Jandarma KOM ekipleri 32 olaya müdahale ederken çeşitli uyuşturucu madde ele geçerdi. Uyuşturucu bulunduran ve kullanan 34 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Düzce'de Emniyet ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 15 - 21 Temmuz 2024 tarihleri arasında icra edilen faaliyetlerde 32 olaya müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla 218 gram metamfetamin, 63 gram bonzai, 186 gram esrar, 6 adet sentetik ecza, 42 kök kenevir, 5 gram kokain ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Bu operasyonlarda uyuşturucu kullanan 34 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de 1 olaya müdahale derken 1 şahsa işlem yaptı. Olayda 200 adet kaçak sigara, 24 adet kaçak elektronik sigara likidi ele geçirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de 32 olayda uyuşturucu ele geçirildi, 34 kişi hakkında adli işlem yapıldı - Son Dakika

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