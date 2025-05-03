DÜZCE(İHA) – Düzce'de güvenlik güçleri tarafından yapılan uygulamalarda 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzce'de güvenlik güçlerinin düzensiz göç ile mücadelesi sürüyor. Yapılan incelemeler sonrası ekipler bir olaya müdahalede bulundu 1 şüpheliye işlem yapıldığı bildirildi. Kimlik ya da kimlik belgesi yerine geçen evrakları bulunmadığı tespit edilen 5 kişi yakalandı. Yakalanan 5 kişi sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi. - DÜZCE
Son Dakika › 3.Sayfa › Düzce'de 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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