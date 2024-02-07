Düzce\'de 7 fırına 42 bin 385 TL ceza

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yapılan denetimlerde 7 fırın sahibine 42 bin 385 TL cezai işlem uygulandı.
Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ekmek üretim ve satışına yönelik gelen şikayetler üzerine denetimler yoğunlaştırıldı.
Ekipler tarafından 2023 yılında toplum sağlığının korunması amacıyla bin 981 satış, 2 bin 221 toplu tüketim ve 441 üretim olmak üzere toplam 4 bin 643 gıda işyerinde 8 bin denetim yapıldı. Gıda kanunu ve ilgili mevzuatlara aykırı faaliyetleri tespit edilen 56 işyeri sahibine 1 milyon 341 bin 343TL idari para cezası uygulandı.
2024 yılında da merkez ilçede bulunan 61 fırında 209 ve ilçelerdeki 52 fırında 150 olmak üzere toplam 113 ekmek fırınında 359 denetim yapılarak, 7 fırın sahibine 42 bin 385TL idari para cezası uygulandı.
Yetkililer, denetimlere devam edileceği vatandaşların gıda alırken etiketinde belirtilen muhafaza şartlarında satışa sunulan Bakanlığın onay/kayıt almış denetimli firmaların ürettiği orijinal ambalajı açılmamış son tüketim tarihi geçmemiş gıdaları fatura/fiş belgeleri ile almaları ve şüphe duyulan ürünler ile ilgili; telefonla ALO 174 Gıda İhbar Hattı veya 0501 174 0 174 Whatsapp Gıda İhbar Hattı üzerinden şikayette bulunmasını istedi. - DÜZCE
Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü. Irak hükümetinden konuya ilişkin açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz üstlenen de olmadı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Karataş'ın kızı İstanbul Valisi Davut Gül'e ağlayarak, "Annemi neden kurtaramadınız?" dedi. Vali Gül, Karataş'ın kızının koluna girerek destek oldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Düzce'de 7 fırına 42 bin 385 TL ceza - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?