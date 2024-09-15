Düzce\'de Ağaç, Yeni Alınan Aracın Üzerine Devrildi

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Düzce'de kökünden sökülen ağaç, park halindeki bir aracın üzerine devrildi. Araç sahibi, aracını 10 gün önce aldığını ve daha kullanamadan devrilen ağacın azizliğine uğradığını söyledi.

Olay, saat 17.15 sıralarında şehir merkezinde bulunan Eski Bolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede dükkanı bulunan Ercan Koçyiğit, 81 AEH 282 plakalı Hyundai marka aracını dükkanının önüne bırakarak alışveriş yapmak için çarşıya gitti. Bu esnada kaldırımda bulunan ağaç, kökünden sökülerek aracın üzerine devrildi. Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine aracının başına gelen Ercan Koçyiğit, aracının üzerindeki ağacı görünce neye uğradığını şaşırdı. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Koçyiğit'in ihbarı üzerine olay yerine Düzce Belediyesi itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri aracın üzerindeki ağacı kaldırırken, polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Ercan Koçyiğit, aracını yeni aldığını söyleyerek, "Dükkanımızın önüne aracı getirdim bıraktım. Ağabeyimle çarşıya kadar gittim. Arkadaşlar telefon açtı. Ağaç aracın üstüne düşmüş. Bir geldim arabanın hali perişan. Daha yeni almıştım, 10 gün oldu. Mağdurum, daha borcunu bile ödememiştim" dedi. - DÜZCE