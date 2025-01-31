Düzce'de Alt Yapı Çalışmasında Doğalgaz Borusu Delindi

3.Sayfa

Temsilcilerimiz Avrupa\'da tur için sahada! İşte tüm ihtimaller

Alt yapı çalışmasında doğalgaz borusu delindi

-Doğalgaz borusuna anında müdahale

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen alt yapı çalışması sırasında doğalgaz boru hattı delinde. Doğalgaz ekiplerinin kısa sürede yaptığı çalışma ile sorun giderildi.

Akçakoca ilçesi Merkez Cami mevkiinde belediyesi ekipleri tarafından alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Zabıta ekipleri ile doğalgaz ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Zabıta ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, doğalgaz ekipleri delinen doğalgaz burusunu tamir ettiler. Ardından, Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri alt yapı çalışmalarına devam etti.