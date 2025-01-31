Düzce'de Alt Yapı Çalışmasında Doğalgaz Borusu Delindi - Son Dakika
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Düzce'de Alt Yapı Çalışmasında Doğalgaz Borusu Delindi

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde belediye ekipleri tarafından yapılan alt yapı çalışması sırasında doğalgaz borusu delinmiş, ekiplerin hızlı müdahalesiyle sorun giderilmiştir.

31.01.2025 14:01  Güncelleme: 14:06
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Alt yapı çalışmasında doğalgaz borusu delindi

-Doğalgaz borusuna anında müdahale

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen alt yapı çalışması sırasında doğalgaz boru hattı delinde. Doğalgaz ekiplerinin kısa sürede yaptığı çalışma ile sorun giderildi.

Akçakoca ilçesi Merkez Cami mevkiinde belediyesi ekipleri tarafından alt yapı çalışmaları sırasında doğalgaz borusu delindi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Zabıta ekipleri ile doğalgaz ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Zabıta ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, doğalgaz ekipleri delinen doğalgaz burusunu tamir ettiler. Ardından, Akçakoca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri alt yapı çalışmalarına devam etti.

Kaynak: İHA

Akçakoca, 3-sayfa, Yaşam, Düzce, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Alt Yapı Çalışmasında Doğalgaz Borusu Delindi - Son Dakika

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