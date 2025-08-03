Düzce\'de Ana Su Borusunda Patlama: Sokaklar Göle Döndü

Düzce'de ana su borusunda patlama meydana geldi. 5 metre suyun fışkırdığı bölgede birçok araç ve işletmeyi su basarken sokaklar göle döndü.

Olay Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Gürcü Osman Cami önünden geçen ana su boru hattında belirlenemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlama sonrasında su 5 metreye kadar yükselirken, sokaklar göle döndü. Cadde üzerinde park halindeki araçlar ve işletmeleri su bastı. Haber verilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, su hattında çalışma başlatıldı. Bölgede su patlağına şahit olan vatandaşlar, "Önümüzde bir anda patlama oldu. Su çok ciddi boyutlarda fışkırdı. Ekiplere haber verdik hemen müdahale edip suyu kestiler. Belediye başkanımıza da bilgi verdik. Burada ciddi bir patlama oldu. İşletmeler, araçlar, evlerin bodrum katları sularla doldu. Ekipler hemen müdahalede bulundu ki daha büyük bir felaket olabilirdi. Şu anda zaten müdahalede bulunuyorlar. Düzce halkımıza geçmiş olsun diliyorum" dedi.

Düzce Belediyesi'nden patlama ile ilgili açıklama

Düzce Belediyesi Atatürk Bulvarı'ndaki patlama ile ilgili açıklama yaparak, bölgede çalışmalara başlanıldığını belirtti. Yapılan açıklamada, "Atatürk Bulvarı'nda ana su hattında meydana gelen arıza nedeniyle, Kültür, Karaca, Şerefiye, Beyciler, Çavuşlar, Hamidiye, Sancaklar, Çamköy, Körpeşler, Akınlar, Karahacı Musa, Yeni ve Fatih mahallelerinde su kesintisi yaşanmaktadır. Ekiplerimiz meydana gelen arızaya müdahale etmekte olup kısa süre içerisinde suların yeniden şebekeye verilmesi öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE