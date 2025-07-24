Düzce\'de Anız Yangını Ahırı Sardı

Düzce'de vatandaşların bahçede yaktığı anızlardan sıçrayan alevler iki katlı evin yanında bulunan ahıra sıçradı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla alev alev yanan ahırı söndürürken, ateşin eve sıçramaması için büyük çaba harcadı.

Olay Düzce'nin Çilimli İlçesi Bıçkıbaşı Köyü'nde meydana geldi. Recep Kabagöz'e ait evin bahçesinde anız yakıldı. Rüzgarında etkisi ile bir anda kontrolden çıkan alevler 2 katlı evin yanında bulunan ahşap ahıra sıçradı. Ahır alev alev yanarken, vatandaşlar kendi imkanları ile yangını söndürmeyi başardı. Ancak köy sakinleri alevlerin eve sıçramaması için büyük çaba sarf ettiler. Ahırdaki yangının ardından evin bir bölümünde oluşan yanıklar ise ola yerine gelen itfaiye ekiplerinin desteği ile soğutuldu.

Yangında maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE