Düzce\'de aranan şahıs yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları uygulamada araması bulunan şahsı yakaladı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce il merkezi ve mahallelerinde yapılan uygulama çeşitli suçlardan araması olan şahıslara göz açtırmıyor. Çay Mahallesinde yapılan uygulamada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan F.A. yakalandı. Yakalanan şüpheli adli işlemlerin yapılması için emniyete götürüldü. - DÜZCE