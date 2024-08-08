Düzce\'de aranan şüpheli yakalandı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 11 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şüpheli A.E. yakalanarak cezaevine konuldu.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin açık cezaevinden firar eden ve kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranma kaydı bulunan hakkında 11 yıl, 5 ay, 14 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Düzce cezaevine teslim edildi. - DÜZCE