Düzce\'de Bahçeden Ormana Sıçrayan Yangın 20 Dönüm Araziyi Kül Etti

Düzce'de bahçede çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangında itfaiye ve köylüler seferber olurken, 20 dönüm arazi küle döndü.

Yangın Gümüşova Yakabaşı köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre ormanlık alana yakın bir noktadaki bahçede yangın çıktı. Durum Gümüşova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Kuru otlar ve rüzgarın etkisiyle yangın hızla büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Çilimli ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de bölgede söndürme çalışmaları gerçekleştirdi. Ormanlık alanda örtü şeklinde devam eden yangını söndürme çalışmalarına köylüler de seferber oldu. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, olayda 20 dönüm arazi küle döndü. Jandarma ekipleri konu ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE