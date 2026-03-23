Düzce\'de Bayram Denetimleri: 119 Gözaltı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Ramazan Bayramı dahil son bir haftada 21 bin 913 kişi sorgulanırken, 119 şahıs gözaltına alındı, 17 kişi de tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekiplerce Ramazan Bayramı'nı kapsayan 16- 22 Mart tarihlerinde yapılan uygulamada 21 bin 913 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 119 kişi gözaltına alınırken, 17 şahıs tutuklandı.

Aramalarda ise 2 tabanca, 2 şarjör, 24 mermi, 2 kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği ve 7 adet kesici-delici alet ele geçirildi. - DÜZCE