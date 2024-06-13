Düzce'de Bayram Yoğunluğu Önlemi: Ankara İstikametine Büyük Araç Geçişi Yasaklandı

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Düzce'de bayram yoğunluğunun önüne geçilmesi için Ankara istikametine büyük araç geçişi yasaklanırken, otoyolda ise akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Düzce Valiliği Kurban Bayramı'nda yola çıkacak olan vatandaşların yoğunluk oluşturmaması için Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolu üzerinde büyük araç geçişleri 14 Haziran Cuma saat 06.00 itibari Ankara istikametine yasaklandı. Yasağın büyük araçlara bildirilmesinin ardından kamyon ve tır sürücüleri Düzce gişelerden çıkmaya başladı. Bayram yoğunluğu otoyolda akıcı şekilde devam ederken, yoğunluk oluşmaması için hem karayolları hem de polis ekipleri yol üzerinde denetimlerini sürdürüyor. - DÜZCE