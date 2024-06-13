Düzce'de Bayram Yoğunluğu Önlemi: Ankara İstikametine Büyük Araç Geçişi Yasaklandı - Son Dakika
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Düzce'de Bayram Yoğunluğu Önlemi: Ankara İstikametine Büyük Araç Geçişi Yasaklandı

Düzce Valiliği, Kurban Bayramı süresince yoğunluk oluşmaması için Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolu üzerindeki büyük araç geçişlerini yasakladı. Bu önlemle birlikte otoyolda akıcı bir trafik sağlanırken, karayolları ve polis ekipleri de denetimlerini sürdürüyor.

13.06.2024 18:25
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Düzce'de bayram yoğunluğunun önüne geçilmesi için Ankara istikametine büyük araç geçişi yasaklanırken, otoyolda ise akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Düzce Valiliği Kurban Bayramı'nda yola çıkacak olan vatandaşların yoğunluk oluşturmaması için Anadolu Otoyolu ve D-100 karayolu üzerinde büyük araç geçişleri 14 Haziran Cuma saat 06.00 itibari Ankara istikametine yasaklandı. Yasağın büyük araçlara bildirilmesinin ardından kamyon ve tır sürücüleri Düzce gişelerden çıkmaya başladı. Bayram yoğunluğu otoyolda akıcı şekilde devam ederken, yoğunluk oluşmaması için hem karayolları hem de polis ekipleri yol üzerinde denetimlerini sürdürüyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Bayram Yoğunluğu Önlemi: Ankara İstikametine Büyük Araç Geçişi Yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de Bayram Yoğunluğu Önlemi: Ankara İstikametine Büyük Araç Geçişi Yasaklandı - Son Dakika
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