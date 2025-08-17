Düzce'de Bisikletli Yaşlı Adam Düşerek Yaralandı - Son Dakika
Düzce'de Bisikletli Yaşlı Adam Düşerek Yaralandı

Düzce'de Bisikletli Yaşlı Adam Düşerek Yaralandı
17.08.2025 14:14
Düzce'de 70 yaşındaki A.Y. bisikletiyle yol geçirirken düştü, hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi.

Düzce'de bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken dengesini kaybedip düşen 70 yaşındaki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.Y. (70) gece saatlerinde Çay Mahallesi Ela Bahriye Oral Bulvarı'nda bisikletiyle yolun karşısına geçmek istedi. Bulvarın ortasına geldiği sırada bir otomobile yol vermek isterken dengesini kaybeden A.Y, bisikletten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. A.Y., daha sonra ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, refüjde kalan bisikleti ise eşi tarafından teslim alındı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Bisikletli Yaşlı Adam Düşerek Yaralandı - Son Dakika

13:41
13:32
SON DAKİKA: Düzce'de Bisikletli Yaşlı Adam Düşerek Yaralandı - Son Dakika
