Düzce'de Çatıya Çıkan Genç Kız Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Düzce'de Çatıya Çıkan Genç Kız Kurtarıldı

Düzce\'de Çatıya Çıkan Genç Kız Kurtarıldı
14.09.2025 02:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alkolün etkisindeki genç kız, çatıya çıktı. Kurtarma çabası sırasında iki kişi mahsur kaldı.

Düzce'de alkolün etkisinde olduğu iddia edilen genç kız, 16 katlı binanın çatısına çıktı. Genç kızı kurtarmak için çatıya çıkan iki kişi ise kaygan zemin nedeniyle çatıda mahsur kaldı. Kurtarılan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gece saatlerinde Orhangazi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 16 katlı bir binanın çatısında yaşanan hareketli anlar, ekipleri alarma geçirdi. Edinilen bilgilere göre, üniversite eğitimi için Düzce'ye gelen M.Y. isimli genç kız, binanın 3. katındaki evinde iddiaya göre alkol aldıktan sonra çatıya çıktı. Genç kızın sesini duyan Muhammet B. ve Osman G. isimli iki vatandaş, çatıya çıkarak müdahale etti. Genç kızı bulunduğu yerden indirmeyi başaran ikili, kaygan zemin nedeniyle tekrar yukarı çıkamayınca itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda, çatıda mahsur kalan üç kişi güvenli şekilde kurtarıldı. Çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenen M.Y., Muhammet B. ve Osman G., ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, yaşanan kurtarma anları havadan dron ile anbean kaydedildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin soruşturması sürüyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Sağlık, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Çatıya Çıkan Genç Kız Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler’den 90’a füze Arda Güler'den 90'a füze
Yenilgiyi hazmedemediler Yunan taraftarlardan Türklere saldırı Yenilgiyi hazmedemediler! Yunan taraftarlardan Türklere saldırı
Kızılcık Şerbeti için sosyal medyada kampanya Kızılcık Şerbeti için sosyal medyada kampanya
Düğün zehir oldu 106 kişi hastaneye kaldırıldı Düğün zehir oldu! 106 kişi hastaneye kaldırıldı
Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti Alışverişten dönen sevgilisi ve kardeşini katledip intihar etti
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde rüşvet soruşturması 5 kişi tutuklandı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet soruşturması! 5 kişi tutuklandı

23:30
Sergen Yalçın maç sonu açıkladı: Geri dönmeyecekler
Sergen Yalçın maç sonu açıkladı: Geri dönmeyecekler
23:13
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3’ü sporcu 5 kişi yaralandı
Sivassporlu futbolcular kazaya karıştı: 3'ü sporcu 5 kişi yaralandı
22:29
MHP lideri Devlet Bahçeli gardını aldı, boks eldivenleriyle poz verdi
MHP lideri Devlet Bahçeli gardını aldı, boks eldivenleriyle poz verdi
22:17
Sarhoş kadın pilot yolculara cehennemi yaşattı
Sarhoş kadın pilot yolculara cehennemi yaşattı
21:56
Cengiz Ünder’den Beşiktaş’a hayat öpücüğü Beşiktaş, RAMS Başakşehir’i 901’de yıktı
Cengiz Ünder'den Beşiktaş'a hayat öpücüğü! Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i 90+1'de yıktı
21:20
Bulgaristan’da euroya geçiş kararı protesto edildi
Bulgaristan'da euroya geçiş kararı protesto edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2025 03:00:26. #7.12#
SON DAKİKA: Düzce'de Çatıya Çıkan Genç Kız Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.