Düzce'de Çıkan İki Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Düzce'de Çıkan İki Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Düzce\'de Çıkan İki Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
27.07.2025 20:49  Güncelleme: 21:00
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Düzce'de meydana gelen iki farklı anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. İlk yangın Beyciler Mahallesi'nde, ikinci yangın ise Kuzey Çevreyolu üzerindeki Çamköy kavşağında çıktı. Ekipler, yangın sonrası soğutma çalışması yaparak, vatandaşların daha dikkatli olmalarını istedi.

Düzce'de iki farklı noktada çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

İlk yangın, Beyciler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, otluk arazide belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangını söndürerek, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

İkinci yangın ihbarı ise Kuzey Çevreyolu üzerindeki Çamköy kavşağından geldi. Yol kenarında sigara izmaritinden çıktığı belirlenen otluk alandaki yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapan ekipler, vatandaşların daha duyarlı olmalarını istedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Çıkan İki Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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