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Düzce'de çıkan orman yangınında 3 dönüm arazi yandı - Son Dakika
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Düzce'de çıkan orman yangınında 3 dönüm arazi yandı

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen orman yangınında 3 dönüm arazi küle döndü. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, yangın söndürme ekipleri zorlu arazi koşullarında 2 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.

03.04.2024 02:40  Güncelleme: 02:42
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Düzce'de orman yangını: 3 dönüm arazi yandı

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çıkan orman yangınında 3 dönüm arazi küle döndü.

Yangın Edilli köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre iftardan sonra tali yol mevkiinde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Arazinin sarp ve diri örtülü olması sebebi ile Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin bölgeye ulaşması zorlaştı. Ekipler yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülürken, yangında 3 dönüm arazi küle döndü. Öte yandan yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de çıkan orman yangınında 3 dönüm arazi yandı - Son Dakika

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