Düzce'de çöp nakli yapan tır alev alev yandı - Son Dakika
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Düzce'de çöp nakli yapan tır alev alev yandı

Düzce\'de çöp nakli yapan tır alev alev yandı

Düzce'de çöp nakli yapan bir tırın motoru alev aldı ve tır alev alev yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın söndürüldü.

16.05.2024 17:14  Güncelleme: 17:21
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Düzce'de çöp nakli yapan tır alev alev yandı.

Olay, Zonguldak-Düzce D-655 karayolu Kabalak rampası mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Akçakoca'dan Düzce istikametine seyir eden Akçakoca Belediyesi'ne ait çöp nakil tırı, Düzce'de bulunan katı atık depolama, ayrıştırma ve enerji üretim merkezine getirdiği çöplerle seyir halindeyken bir anda Kabalak mevkiinde motoru alev aldı. Sürücü yangın tüpünü kullanamadan alev alev yanmaya başlayan tırdan uzaklaşırken, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Akçakoca, Düzce ve Boğaziçi Belediyesi itfaiye ekiplerince yapılan çalışmada alevler çöplere ulaşmadan söndürüldü. Yangında tırın kupa kısmı kullanılamaz hale geldi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de çöp nakli yapan tır alev alev yandı - Son Dakika

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