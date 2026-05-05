Düzce\'de Denetimlerde 61 Gözaltı, 19 Tutuklama

Düzce'de bir haftada yapılan denetimlerde aranan 61 şahıs gözaltına alınırken, 19 kişi ise tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekiplerince suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda ekiplerce son bir haftada yapılan uygulamada 25 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda araması bulunan 61 kişi gözaltına alınırken, 19 kişi adli makamlarca tutuklandı.

Yapılan denetimlerde 2 kurusıkı tabanca, 4 tabanca, 6 şarjör ve 58 mermi ele geçirildi. - DÜZCE