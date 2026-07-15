Düzce'de Elektrikli Bisiklet Kazası - Son Dakika
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Düzce'de Elektrikli Bisiklet Kazası

Düzce\'de Elektrikli Bisiklet Kazası
15.07.2026 13:23
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Düzce'de otomobile çarpmamak için manevra yapan bisiklet sürücüsü devrildi, yaralandı.

Düzce'de siteye giriş yapan otomobile çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak devrilen elektrikli bisikletin 18 yaşındaki sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Memur-Sen Evleri mevkiinde seyir halinde olan B.Ö. (18) idaresindeki elektrikli bisiklet, siteye giriş yapmakta olan otomobile çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yapması sonucu savrularak devrildi. Yere düşen ve bisikletin altında kalarak yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi bölgede bulunan bir güvenlik görevlisi yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı B.Ö., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de Elektrikli Bisiklet Kazası - Son Dakika

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