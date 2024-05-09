Düzce\'de elektrikli bisikletten duman çıktı, esnaf yangın tüpü ile müdahale etti

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Düzce'nin Kültür Mahallesi'nde elektrikli bisikletten bir anda duman çıktığı gören esnaf, duruma yangın tüpü ile müdahale etti.

Kültür Mahallesi Kuyumcuzade Bulvarı'yla İstanbul Caddesi'nin kesiştiği kavşakta elektrikli bisikletten bir anda duman çıktı. Olayı gören esnaf, iş yerinde bulunan yangın tüpü ile dumanlara müdahale etti. Elektrikli bisiklette maddi hasar meydana geldi. - DÜZCE