Eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkarttı

Düzce'nin Gümüşova ilçesine bağlı Çaybükü köyünde bir eve giren yılan, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Cumayeri Belediyesi itfaiye ekiplerince yakalandı.

Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak yılanı bulunduğu yerden zarar vermeden çıkardı. Yakalanan yılan, yerleşim alanından uzak doğal yaşam alanına salındı. Olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekiplerin hızlı müdahalesi vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. - DÜZCE