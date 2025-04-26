Düzce'de Firari Suçlu Yakalandı

Düzce'de 20 farklı suçtan 51 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır firari olarak aranan şahıs Akçakoca'da yakalandı.

Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Düzce Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Akçakoca'da operasyon düzenledi. 7 Yıl 3 Aydır firarı olarak bulunan ve hakkında Birden Fazla Kişi ile Birlikte Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Tüzel Kişilikleri kullanarak Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması gibi 20 farklı suçtan aranan M.Ş. isimli şahıs yakalandı. Hakkında 51 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 469 bin 420 lira para cezası bulunan M.S. ekiplerin çalışması sonrasında ceza evine teslim edildi. - DÜZCE