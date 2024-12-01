Düzce'de Genç Adam Silahla Vurulmuş Bulundu

3.Sayfa

Düzce'de 29 yaşındaki genç, park halindeki aracın içinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Aydınpınar Şelalesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir aracın çalışır halde olduğunu, sürücüsünün ise baygın halde durdurduğunu fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan kimlik kontrolünde ölen kişinin Malik G. (29) olduğu belirlendi. Vücudunda silah yarası bulunan Malik G'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - DÜZCE