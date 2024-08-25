Düzce\'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpışması: Bir kişi yaralandı

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Düzce(İHA) – Düzce'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpışmasında meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kaza neticesinde metrelerce yerde sürüklenen motosiklet sürücüsünün yardımına ilk vatandaşlar koşarken olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkeze bağlı Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ara sokaktan Atatürk Bulvarına girmeye çalışan hafif ticari araç yolun ortasına geldiği sırada D-100 karayolu Çoban Kavşağından şehir merkezine ilerleyen motosiklet ile çarpıştı. Kazada otomobile çarpan motosiklet sürücüsü metrelerce yerde sürüklendi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Meydana gelen olayda yaralının yardımına vatandaşlar koşarken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde, hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması, motosiklet sürücüsünün yerde sürüklenmesi yer alıyor. - DÜZCE