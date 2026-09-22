Düzce'de halk otobüsü 2 köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, bahçe duvarına çarptı - Son Dakika
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Düzce'de halk otobüsü 2 köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, bahçe duvarına çarptı

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Düzce\'de halk otobüsü 2 köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, bahçe duvarına çarptı
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Düzce Mergiç Mahallesi'nde Düzce Belediyesi'ne ait halk otobüsü, önüne çıkan 2 köpeğe çarpmamak için manevra yapınca evin bahçe duvarına çarparak durdu. Kaza maddi hasarla atlatılırken sürücü, olayda yara almadığını ve köpeklere zarar vermemek için direksiyonu kırdığını belirtti.

Düzce'de halk otobüsü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca bir evin bahçesine çarparak durdu. Kaza maddi hasar ile atlatıldı.

Olay, Mergiç Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, şehir merkezinden Melen Park'taki otobüs bekleme alanına seyir halinde olan İlker Tabana idaresindeki 81 HO 1070 plakalı Düzce Belediyesi'ne ait halk otobüsünün önüne park alanına 1 kilometre kala 2 tane köpek çıktı. Köpeklere çarpmamak için manevra yapan sürücü Tabana yol kenarında bulunan bir evin bahçe duvarına çarparak durdu.

Kaza maddi hasar ile atlatılırken, olay anını aktaran sürücü İlker Tabana, "Burada viraj olduğu için hızımız çok yoktu. Önüme 2 tane köpek çıktı. Onlara zarar vermemek adına direksiyonu kırınca duvara vurdum. Olay bu şekilde meydana geldi. Kaza maddi hasarlı olarak çıktı. Ben de yara almadım" dedi.

Kaynak: İHA
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