Düzce'de Hırsızlıkla Yargılanan Genç Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Düzce'de Hırsızlıkla Yargılanan Genç Hükümlü Yakalandı

21.06.2026 15:40
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33 suç kaydı bulunan 20 yaşındaki Efe M., 14 yıl 6 ay cezasıyla cezaevine teslim edildi.

Düzce'de hırsızlık ve iş yeri dokunulmazlığını ihlal suçlarından hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 33 ayrı suç kaydı bulunan 20 yaşındaki hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Düzce İlamat ve İnfaz Bürosunca "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 8 yıl, "adet gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 yıl ve "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme" suçundan 3 yıl 6 ay olmak üzere toplam 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Efe M.'nin (20) adresi tespit edildi.

Hakkında 33 farklı suç kaydı olduğu belirlenen hükümlü, 20 Haziran'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Efe M., sağlık kontrolünün ardından Çilimli Cezaevine gönderildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Düzce, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de Hırsızlıkla Yargılanan Genç Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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